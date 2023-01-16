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Агент Тюкавина заявил, что игрок не собирается уходить из «Динамо» зимой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок не покинет московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Костя на сборах с командной, тренируется, все отлично. У него контракт. Зимой мы никуда не собираемся, ничего не рассматриваем. Как и любой футболист Костя выполняет свой контракт. А кому и где играть... Я всегда говорил, что за результат отвечает тренер», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Тюкавин сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В декабре 2022 года форвард занял второе место в голосовании на премию «Первая пятерка», уступив лишь полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
1
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
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