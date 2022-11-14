Рианчо считает, что чемпионом РПЛ в этом сезоне может быть любой клуб из топ-5

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«РПЛ — непредсказуемая лига. Наконец навязывается борьба «Зениту». Сейчас чемпионом может стать кто угодно из первой пятерки.

Кто может сместить «Зенит» с первого места? Прежде всего «Спартак», а затем «Ростов» и ЦСКА", — цитирует Рианчо Sport24.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками, «Спартак» — второй (36 очков), «Ростов» — третий (35), «Динамо» — четвертое (29), ЦСКА — пятый (29).