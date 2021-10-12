Президент ФИФА Инфантино поздравил Симоняна с 95-летием

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил с днем рождения Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 95 лет.

«Дорогой Никита, с днем рождения. Я знаю, что ты отмечаешь большой юбилей, и от лица всех людей, вовлеченных в мировой футбол, я желаю тебе счастливого 95-летия.

Я до сих пор с любовью вспоминаю жеребьевку чемпионата мира 2018 года в России, когда у нас была возможность встретиться. Тогда ты подарил мне фотографию с автографом времен твоего выступления за сборную СССР. Ты напомнил мне, что представлял национальную сборную СССР на ее первом чемпионате мира в 1958 году и забил в том турнире в ворота Англии, а также был капитаном на протяжении всего турнира.

От лица всех нас я благодарю тебя за то, что ты делишься любовью к футболу и футбольной мудростью на протяжении всей жизни. Ты настоящая легенда ФИФА", — сказал Инфантино.

Джанни Инфантино поздравил Никиту Симоняна с днём рождения. Важные пожелания от президента ФИФА! pic.twitter.com/YXCFp8iBz1 — РФС (@rfsruofficial) October 12, 2021

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).