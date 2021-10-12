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Президент УЕФА Чеферин поздравил Симоняна с 95-летием

12 октября, 12:53
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Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Никиту Симоняна с 95-летием. Сегодня, 12 октября, легендарный советский футболист празднует день рождения.

«Дорогой Никита, легенда российского и мирового футбола! Желаю тебе счастливого дня рождения. Оставайся сильным и здоровым, а мы всегда тебя поддержим! Береги себя!» — приводит слова Чеферина пресс-служба РФС.

Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год.

С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979). Последним клубом, который тренировал Симонян, была ереванская команда «Арарат».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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