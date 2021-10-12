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«Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

12 октября, 12:25
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«Спартак» поздравил легендарного советского футболиста Никиту Симоняна с днем рождения. 12 октября ему исполнилось 95 лет.

«Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек. Долгих лет, Никита Павлович!» — говорится в посте «Спартака» в Twitter.

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).

В конце сентября «СЭ» сообщал, что 11-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры