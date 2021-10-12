«Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

«Спартак» поздравил легендарного советского футболиста Никиту Симоняна с днем рождения. 12 октября ему исполнилось 95 лет.

«Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек. Долгих лет, Никита Павлович!» — говорится в посте «Спартака» в Twitter.

Никите Павловичу Симоняну — 95! ?



Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.



Долгих лет, Никита Павлович! ??? pic.twitter.com/UBmDNMioDJ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 12, 2021

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).

В конце сентября «СЭ» сообщал, что 11-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна.