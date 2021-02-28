Президент Федерации футбола Мордовии раскритиковал слова мэра Саранска про футбол
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Егоров прокомментировал высказывания главы городского округа Саранск Петра Тултаева.
Последний ранее оценил турнир по спидвею, отметив, что для города и республики соревнования по спидвею всегда носили характер праздника и несравнимы с футболом.
«Сегодняшнее мероприятие показывает, что не нужно ничего придумывать. Есть настоящее и ненастоящее, — сказал Тултаев. — Стадионы и дворцы спорта, разумеется, хорошо. Но необходимо развивать и массовые виды... Все достаточно реализуемо и не требует больших расходов, — уверен мэр. — Ещё раз подчеркну — они несопоставимы с футболом.»
Егоров заявил, что неприемлимо стравливать виды спорта, потому что футбол для региона также является очень ценным видом спорта.
«Прозвучавшие в прессе слова мэра Саранска Петра Тултаева — самая настоящая провокация, — приводит слова Егорова ff13rm.nagradion.ru. — Возникает вопрос, почему чиновник такого уровня позволять себе намеренно противопоставлять два вида спорта — хвалить спидвей и откровенно плевать на футбол?! Прошедшие в Мордовии соревнования по мотогонкам принесли массу позитивных эмоций нашим поклонникам спорта...
Рассуждения от непомерных тратах из уст действующего градоначальника выглядят одновременно цинично и анекдотично. Хотелось бы спросить у господина Тултаева, куда делись выделенные республикой средства, поступавшие на счет администрации города конкретно для нужд футбольного клуба «Мордовия»? Эти деньги так и не дошли по прямому назначению. Поступи средства вовремя, команда продолжала бы жить размеренной жизнью и не столкнулась бы с убийственными проблемами. Разве не это послужило главной причиной того, что мы потеряли профессиональный футбол...
Мы прекрасно понимаем, насколько сложные сейчас времена. Республике действительно трудно. Но нельзя доходить до крайности и бросать камни в вид спорта, который столько сделал для Мордовии. Нельзя исподтишка стравливать спортсменов. Мой сын, как и множество наших мальчишек, занимается футболом с ранних лет. Что он подумает, услышав подобные реплики от взрослого дяденьки, находящегося на высоком посту?! Стремясь выставить негодяями футболистов-легионеров, Тултаев забывает, что выход «Мордовии» в Премьер-лигу принес огромную социальную пользу...
Я считаю, что Тултаев должен принести извинения мордовскому футболу. Повторюсь, не в его компетенции стравливать виды спорта. Тем более, те виды спорта, которые всегда были в почете у народа. Это аморально, неестественно и способно нанести огромный вред Мордовии.".
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