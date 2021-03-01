В «Сочи» прокомментировали интерес «Зенита» к Джанаеву

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что вратарь Сослан Джанаев летом может подписать контракт с «Зенитом».

«Даже комментировать ничего не хочу. Обратитесь в те издания, которые печатают такое. Принципиально такие вещи не комментирую. Это не более, чем вброс», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил об интересе со стороны «Зенита» к вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву.

В нынешнем сезоне 33-летний голкипер провел в РПЛ 19 матчей, пропустив 19 голов. На счету российского вратаря семь матчей на ноль.

(Владимир Пушкарев)