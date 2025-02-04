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Сегодня, 22:28

Файзуллаев рассказал, что хорошо себя ощущает во время игры на новой позиции

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос по поводу игры на новой позиции во время тренировочного сбора команды.

— Как оцените сборы?

— У нас очень много нагрузок, сложные тренировки. У нас идет подготовка к сезону.

— Как оцените смену схемы?

— Мы ее изучаем, отрабатываем ее. Нам нужно еще немного времени. Я думаю, что в чемпионате будет все хорошо.

— Есть ли проблемы при перестроении на новую схему?

— Пока никаких проблем.

— Вы раньше играли на позиции слева в ромбе полузащиты, как сегодня?

— Я никогда так низко не играл. Раньше играл в тройке полузащиты в сборной Узбекистана и Пахтакоре. Я постараюсь показать максимум на этой позиции, но я с детства играл на позиции десятки. На этой позиции хорошо себя ощущаю, но и на нынешней позиции хорошо себя ощущаю. Открываю для себя новое.

— Сможешь на позиции нападающего сыграть в схеме 4-4-2?

— Если тренер поставит, то научусь.

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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