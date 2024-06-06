Президент банка «ВТБ» Костин о чемпионских амбициях «Динамо»: «Будем ориентироваться на 2025 год»

Президент банка «ВТБ» Андрей Костин ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Динамо».

«Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, не чемпионы. Будем ориентироваться на 2025 год», — сказал Костин в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Динамо» в сезоне РПЛ-2023/24 заняло третье место. Чемпионом России стал «Зенит», а вторую строчку занял «Краснодар».