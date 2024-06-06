В «Ахмате» заявили о переговорах по новому контракту полузащитника Тимофеева

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Артема Тимофеева.

«Сейчас идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде», — сказал Газзаев «СЭ».

В прошедшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Действующий контракт 30-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллион евро.