Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал судейство в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в Instagram.

Ранее главный тренер грозненцев Андрей Талалаев заявил, что тема с судейством всегда поднимается после матча с «Динамо».

После этого матча «Ахмат» с 26 очками занимает 11-е место в РПЛ, «Динамо» с 33 очками — на шестой строчке.