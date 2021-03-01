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Президент «Ахмата» — о матче с «Динамо»: «Поздравляю Безбородова, самый лучший судья в мире»

05:20
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал судейство в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в Instagram.

Ранее главный тренер грозненцев Андрей Талалаев заявил, что тема с судейством всегда поднимается после матча с «Динамо».

После этого матча «Ахмат» с 26 очками занимает 11-е место в РПЛ, «Динамо» с 33 очками — на шестой строчке.

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