Президент «Ахмата» — о матче с «Динамо»: «Поздравляю Безбородова, самый лучший судья в мире»
05:20
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал судейство в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).
«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в Instagram.
Ранее главный тренер грозненцев Андрей Талалаев заявил, что тема с судейством всегда поднимается после матча с «Динамо».
После этого матча «Ахмат» с 26 очками занимает 11-е место в РПЛ, «Динамо» с 33 очками — на шестой строчке.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы
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