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Трабукки заявил, что Еременко пока не хочет играть в России

12:13
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Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказал о будущем игрока.

«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», — сказал Трабукки «СЭ».

В нынешнем сезоне Еременко провел 18 матчей за «Ростов», в которых отличился забитым мячом и голевой передачей. Накануне он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

33-летний Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. В 2016 году футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста на кокаин.

(Сергей Федоров)

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