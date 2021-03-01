Трабукки заявил, что Еременко пока не хочет играть в России

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказал о будущем игрока.

«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», — сказал Трабукки «СЭ».

В нынешнем сезоне Еременко провел 18 матчей за «Ростов», в которых отличился забитым мячом и голевой передачей. Накануне он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

33-летний Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. В 2016 году футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста на кокаин.

(Сергей Федоров)