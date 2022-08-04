Гендиректор «Ахмата» рассказал, как дисквалификация Талалаева повлияет на матч с «Зенитом»

Президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о подготовке команды к домашнему матчу 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Отсутствие дисквалифицированного главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева создаст серьезные проблемы для вашей команды в матче с «Зенитом»?

— Для меня лично — нет (смеется). Для команды, я думаю, тоже не создаст никаких проблем. Конечно, лучше, если бы он был на бровке, но у нас не дети играют, а взрослые, профессиональные футболисты.

— Гамид Агаларов уже адаптировался в команде?

— Гамид влился в коллектив, хорошо работает. Дальше — уже прерогатива тренера, как использовать его возможности для команды. Мы надеемся на то, что Гамид и в этом сезоне станет лучшим бомбардиром, мы верим в это, — приводит слова Айдамирова «Спорт День за Днем».

Игра «Ахмат» — «Зенит» запланирована на 6 августа. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

По итогам 3 туров грозненская команда занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. «Зенит» возглавляет таблицу с 7 очками.