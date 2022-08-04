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Сегодня, 14:00

Гендиректор «Ахмата» — о дисквалификации Талалаева: «Для команды это не создаст никаких проблем»

Гендиректор «Ахмата» рассказал, как дисквалификация Талалаева повлияет на матч с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о подготовке команды к домашнему матчу 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Отсутствие дисквалифицированного главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева создаст серьезные проблемы для вашей команды в матче с «Зенитом»?

— Для меня лично — нет (смеется). Для команды, я думаю, тоже не создаст никаких проблем. Конечно, лучше, если бы он был на бровке, но у нас не дети играют, а взрослые, профессиональные футболисты.

— Гамид Агаларов уже адаптировался в команде?

— Гамид влился в коллектив, хорошо работает. Дальше — уже прерогатива тренера, как использовать его возможности для команды. Мы надеемся на то, что Гамид и в этом сезоне станет лучшим бомбардиром, мы верим в это, — приводит слова Айдамирова «Спорт День за Днем».

Игра «Ахмат» — «Зенит» запланирована на 6 августа. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

По итогам 3 туров грозненская команда занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. «Зенит» возглавляет таблицу с 7 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-akhmata-rasskazal-kak-diskvalifikatsiya-talalaeva-povliyaet-na-match-s-zenitom
Андрей Талалаев
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ФК Ахмат
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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