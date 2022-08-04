Карпин признался, что не удивлен выбором Уткина лучшим игроком июля в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание Даниила Уткина лучшим футболистом РПЛ по итогам июля.

«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе! Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим», — сказал Карпин «СЭ».

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом месяце 22-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 3 матчах.

Помимо Уткина на награду претендовали Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив