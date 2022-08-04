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Сегодня, 13:59

Карпин признался, что не удивлен выбором Уткина лучшим игроком июля в РПЛ

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание Даниила Уткина лучшим футболистом РПЛ по итогам июля.

«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе! Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим», — сказал Карпин «СЭ».

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом месяце 22-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 3 матчах.

Помимо Уткина на награду претендовали Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив
Валерий Карпин
Даниил Уткин
ФК Ростов
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Краснодар

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

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Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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 2
Арсен Захарян

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