Агент Кечкеша: «Знаю, что «Нижний Новгород» не доволен переходом. Но мы не пользовались правилом ФИФА!»

Агент Даниэл Кустнер в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переходе защитника Акоша Кечкеша в австрийский ЛАСК.

«Мы воспользовались пунктом ФИФА? Нет, это неправда. Переход в ЛАСК — полноценный трансфер. Мы вели переговоры о переходе. В конце концов было найдено решение, которое удовлетворило нас всех. Да, я знаю, что «Нижний Новгород» не доволен этим переходом», — сказал Кустнер «СЭ».

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента.

Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.