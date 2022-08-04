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Агент Кечкеша: «Знаю, что «Нижний Новгород» не доволен переходом. Но мы не пользовались правилом ФИФА!»

Агент Кечкеша рассказал о переходе защитника в австрийский ЛАСК
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Даниэл Кустнер в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переходе защитника Акоша Кечкеша в австрийский ЛАСК.

«Мы воспользовались пунктом ФИФА? Нет, это неправда. Переход в ЛАСК — полноценный трансфер. Мы вели переговоры о переходе. В конце концов было найдено решение, которое удовлетворило нас всех. Да, я знаю, что «Нижний Новгород» не доволен этим переходом», — сказал Кустнер «СЭ».

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента.
Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.

Футбол
ФК ЛАСК
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