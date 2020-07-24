Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, справляется ли Сергей Прядкин с обязанностями главы РПЛ. В частности, он предъявил претензии по поводу матча «Сочи» — «Ростов». Дончане из-за вспышки коронавируса в первой команде вынуждены были выставить состав из молодежной команды и игроков академии и проиграли 1:10.

— Есть лига, есть клубы, которые выбирают руководителя. РФС не имеет к этому отношения, — сказал Дюков. — Это решение лиги. Не хочу вмешиваться в принятие решения. Беру ли я на себя часть негатива? Да. Почему я должен прятаться за чужие спины. «Ростов» и «Сочи»? Я не уверен, что тогда был прав. Это было мое решение. Не Сергей Геннадьевич ко мне пришел. Я считал, что нужно попробовать сыграть. Претензия к Прядкину только в том, что он меня не отговорил. Получилось то, что получилось. (Александр Бобров)