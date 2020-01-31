Пресс-служба «Сельты» оценила реакцию Мостового на переход Смолова. Он поделился парочкой мемов

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в своем Instagram опубликовал мемы, посвященные переходу в клуб из Виго нападающего Федора Смолова. Отметим, что на них также присутствует и Валерий Карпин, который также играл за испанский клуб.

«Сельта» отреагировала на реакцию Мостового.

— Мостовой одобряет! С этими двумя изображениями в Instagram царь Мостовой приветствует переход своего земляка в «Сельту», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Mostovoi approves! ??? Con estas dos im?genes en Instagram, el Zar Mostovoi da la bienvenida al Celta a su compatriota @smolovfedor 90 pic.twitter.com/hTxYnnaN3f — RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020

Российский нападающий будет выступать за клуб из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Сельта» идет в зоне вылета, занимая после 21 тура 18-е место и имея в активе 17 очков. В феврале команду ждут сразу несколько сложных соперников. 1 февраля «Сельта» сыграет на выезде против «Валенсии», 9 февраля — дома против «Севильи», а 16-го — в гостях с «Реалом». В конце месяца, 23 февраля, «Сельту» ждет домашний матч с «Леганесом».