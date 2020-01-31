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Пресс-служба «Сельты» оценила реакцию Мостового на переход Смолова. Он поделился парочкой мемов

11:26
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Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в своем Instagram опубликовал мемы, посвященные переходу в клуб из Виго нападающего Федора Смолова. Отметим, что на них также присутствует и Валерий Карпин, который также играл за испанский клуб.

Началось ?

Публикация от Aleksandr Mostovoi (@aleksandr_mostovoi10)

И вот так ? @rccelta

Публикация от Aleksandr Mostovoi (@aleksandr_mostovoi10)

«Сельта» отреагировала на реакцию Мостового.

— Мостовой одобряет! С этими двумя изображениями в Instagram царь Мостовой приветствует переход своего земляка в «Сельту», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Российский нападающий будет выступать за клуб из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Сельта» идет в зоне вылета, занимая после 21 тура 18-е место и имея в активе 17 очков. В феврале команду ждут сразу несколько сложных соперников. 1 февраля «Сельта» сыграет на выезде против «Валенсии», 9 февраля — дома против «Севильи», а 16-го — в гостях с «Реалом». В конце месяца, 23 февраля, «Сельту» ждет домашний матч с «Леганесом».

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