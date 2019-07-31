Пресс-служба РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча "Спартак" – "Динамо"

Пресс-служба РПЛ прокомментировала информацию о том, что матч 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" может быть перенесен на другой день в связи с запросом силовых структур.

Игра должна состояться на стадионе "Открытие-Арена" в субботу, 3 августа (начало – 19.00 мск). По данным Telegram-канала Baza, в МВД попросили перенести игру, поскольку 3 августа в Москве, предварительно, пройдет массовая акция, на которую планируется отправить большое количество сотрудников правоохранительных органов.

– Вся информация о месте и времени проведения матчей опубликована на официальном сайте лиги, в случае внесения изменений в календарь данная информация также публикуется на сайте лиги, – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Сейчас на официальном сайте РПЛ указано, что игра, как и намечено, пройдет 3 августа. (Илья Андреев)

Источник: в МВД хотят перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за митинга

В ГУ МВД не комментируют возможный перенос матча "Спартак" – "Динамо"