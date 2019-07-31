Источник: в МВД хотят перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за митинга

30 июля в МВД России прошло большое совещание по поводу предстоящего матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", информирует Telegram-канал Baza. На встрече присутствовали представители "экстремистских" подразделений полиции.

По итогам совещания представители МВД обратились к руководству Российской премьер-лиги. Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату. Игра должна состояться в эту субботу, 3 августа.

Как утверждают источники, подобную идею руководители полиции аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник – 5 августа.

Как отмечает Baza, в итоге сотрудники РПЛ теперь не знают, как донести эту мысль до болельщиков, уже купивших билеты, а главное – до "Спартака" – у красно-белых в четверг, 8 августа, должен состояться первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном", а потому сдвиг игрового календаря для них очень неудобен.