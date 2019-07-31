В ГУ МВД не комментируют возможный перенос матча "Спартак" – "Динамо"

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов отказался комментировать информацию о том, что матч 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" может быть перенесен в связи с запросом силовых структур. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что МВД требует переноса дерби, которое должно состояться в субботу, 3 августа, на другой день.

Источник связывает это с тем, что в субботу в центре столицы может состояться массовая акция, на которую структуры планируют отправить большое количество сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Baza, матч может состояться или в пятницу, 2 августа, или в понедельник, 5 августа.

– Мы не будем это комментировать, – сказал Титов. – Обращайтесь к организатору мероприятия, то есть, к премьер-лиге. (Иван Торопцев)