Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание красно-белыми форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

«Конечно, красно-белые нуждаются в усилении! Не знаю, будет ли он заменой Соболева. Александр иногда себя хорошо проявляет. Другое дело, что это не очень стабильный игрок. В любой приличной команде должен быть не один человек на позицию», — сказал Пресняков «СЭ».

В этом сезоне за «Шарлеруа» 24-летний ямайский форвард забил 13 голов в 18 матчах.

Контракт Николсона со «Спартаком» будет действовать до 2026 года.