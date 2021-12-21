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Пресняков — о Николсоне: «Спартак» нуждается в усилении!»

23:33
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание красно-белыми форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

«Конечно, красно-белые нуждаются в усилении! Не знаю, будет ли он заменой Соболева. Александр иногда себя хорошо проявляет. Другое дело, что это не очень стабильный игрок. В любой приличной команде должен быть не один человек на позицию», — сказал Пресняков «СЭ».

В этом сезоне за «Шарлеруа» 24-летний ямайский форвард забил 13 голов в 18 матчах.

Контракт Николсона со «Спартаком» будет действовать до 2026 года.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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