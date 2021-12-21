Губерниев: «Трансфер ямайского нападающего может вернуть нам настоящего Соболева»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход ямайского форварда Шамара Николсона из «Шарлеруа» в «Спартак».

«Отличный трансфер! Итальянцы большие молодцы, все правильно делают пока что. «Спартаку», чтобы прийти в себя, нужна конкуренция внутри команды. Этот трансфер может вернуть нам настоящего Александра Соболева, образца прошлого сезона. Я думаю, что ямаец своим внешним видом сможет привлечь женскую аудиторию. Главное — умение играть в футбол. Надеюсь, Ваноли знает, что ему купили этого ямайца. Например, Руй Витория совсем не знал своих футболистов. Желаю Николсону удачи в нашем российском клубе!», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Контракт с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.