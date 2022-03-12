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Пресняков: «Не увидим мы Соболева в стартовом составе с «Краснодаром». У него и до Николсона были проблемы»

Пресняков-старший поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Краснодар»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Я надеюсь на победу «Спартака». Команда должна играть в хорошем настроении. У «Краснодара» есть проблемы сейчас с игроками, так как некоторые покинули клуб. В «Спартаке» таких проблем нет, это их преимущество. Не думаю, что увидим Соболева в стартовом составе. У него и до Николсона были проблемы — то Александр здорово играл, то не очень. Пока трудно говорить, что Николсон точно вписался в состав красно-белых. Да, у него был удачный матч против «Динамо», но пока рано говорить. Надо посмотреть, как он себя покажет в следующих матчах. Пока мне кажется, что Николсон — хорошее приобретение для «Спартака», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 13 марта 2022 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 - : -
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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Урал – Ахмат
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
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