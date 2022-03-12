Пресняков: «Не увидим мы Соболева в стартовом составе с «Краснодаром». У него и до Николсона были проблемы»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Я надеюсь на победу «Спартака». Команда должна играть в хорошем настроении. У «Краснодара» есть проблемы сейчас с игроками, так как некоторые покинули клуб. В «Спартаке» таких проблем нет, это их преимущество. Не думаю, что увидим Соболева в стартовом составе. У него и до Николсона были проблемы — то Александр здорово играл, то не очень. Пока трудно говорить, что Николсон точно вписался в состав красно-белых. Да, у него был удачный матч против «Динамо», но пока рано говорить. Надо посмотреть, как он себя покажет в следующих матчах. Пока мне кажется, что Николсон — хорошее приобретение для «Спартака», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 13 марта 2022 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.