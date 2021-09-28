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Кофрие: «О моем трансфере в «Спартак» было написано много чепухи»

19:23
Максимилиано Кофрие. Фото Instagram
Максимилиано Кофрие. Фото Instagram
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о подробностях своего перехода в российский клуб этим летом.

«О моем трансфере было написано много чепухи. Было сказано, что у меня остался только один год контракта с «Сент-Трюйденом». На самом деле у меня оставалось три года. Также было сказано, что сумма отступных составляла 2,5 млн евро. В действительности же — 3 млн.

В последние дни трансферного окна мой агент связался со мной, чтобы рассказать об интересе «Спартака». Он сказал мне, что клуб собирается сделать предложение «Сент-Трюйдену». На следующий день произошла первая встреча между двумя сторонами, во время которой они пришли к соглашению. Я сразу же подумал, что это был бы отличный опыт, уникальная возможность, но все же хотел получить несколько дней, чтобы поразмыслить.

Пока что не жалею о своем выборе. Сейчас я в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в Лиге Европы, это позволит мне быть на виду.

Что касается слов генерального директора «Спартака» о моем трансфере, то это был шторм в стакане воды. В России все знают, что упомянутый журналист регулярно критикует руководство клуба. Это его работа. Тогда он хотел запустить очередную «утку», но этого не произошло. Мой агент поинтересовался — таких комментариев не было», — сказал Кофрие в интервью Sport/Foot Magazine.

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Иван Шитик все материалы автора

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