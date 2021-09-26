Пресняков: «У «Крыльев» не было шансов на очки в матче с «Зенитом». Мешков их убил»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).

«Никакого пенальти на Дзюбе не было. Мне кажется, там скорее сам Артем нарушал правила. Да и по первому голу питерцев есть вопросы. Дзюба двумя руками отталкивает защитника «Крыльев». В Европе такие фолы не прощают, никогда, сразу свистят фол. Зачем Мешков так откровенно помогает «Зениту»? Ну свисти в центре поля фолы в одну сторону хотя бы. Мне жалко «Крылья Советов». У них не было шансов на очки из-за Виталия Мешкова, он их убил. Хорошая интересная команда, играющая в атакующий футбол, которая стала очередной жертвой питерских судей. Давайте перед стартом чемпионата объявлять сразу, что у нас борьба будет исключительно за второе место. А «Зениту» можно сразу чемпионство отдавать», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Зенит» продлил свою беспроигрышную серию и набрал 23 очка, продолжая лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев» осталось 10 очков (10-е место).