Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:30

Клубы РПЛ предложили установить потолок зарплат в лиге

Роман Шишов
Корреспондент

Несколько клубов РПЛ предложили меры по защите команд от последствий санкций и роста курса евро, информирует «РБ Спорт».

На данный момент курс евро по Центробанку РФ составляет 132 рубля. Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предлагал зафиксировать курс на отметке в 90 рублей.

По информации издания, сейчас несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос. При этом помимо фиксации курса по соглашению сторон или по курсу ЦБ РФ они предложили запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.

Также клубы в связи с возможным массовым отъездом легионеров предлагают установить потолок зарплат по аналогии с ФНЛ. Оба вопроса будут обсуждаться в пятницу. Однако маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kluby-rpl-predlagayut-ustanovit-potolok-zarplat-i-zafiksirovat-kurs-evro/
РПЛ
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
4 тонны кокаина: звезду «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов — о возможном гражданстве РФ для Промеса: «Для него это был бы лучший вариант»

В «Спартаке» заявили, что Шамиль Газизов проиграл судебное дело в полном объеме
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости