Клубы РПЛ предложили установить потолок зарплат в лиге

Несколько клубов РПЛ предложили меры по защите команд от последствий санкций и роста курса евро, информирует «РБ Спорт».

На данный момент курс евро по Центробанку РФ составляет 132 рубля. Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предлагал зафиксировать курс на отметке в 90 рублей.

По информации издания, сейчас несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос. При этом помимо фиксации курса по соглашению сторон или по курсу ЦБ РФ они предложили запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.

Также клубы в связи с возможным массовым отъездом легионеров предлагают установить потолок зарплат по аналогии с ФНЛ. Оба вопроса будут обсуждаться в пятницу. Однако маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.