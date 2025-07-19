Футбол
19 июля 2025, 16:24

«Акрон» — «Крылья Советов»: тольяттинцы выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Акрон» после первого тайма дома обыгрывает «Крылья Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.
В конце первого тайма счет открыл защитник тольяттинцев Йонуц Неделчару.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 15:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Крылья Советов

Футбол
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: главные материалы о старте нового чемпионата России
Титов назвал катастрофой работу арбитров в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева
Пять спорных решений Казарцева в матче «Спартака» — верные: таков вердикт ЭСК. Но тур РПЛ судья пропустит
Каманцев объяснил, почему Казарцев не получил назначения на 2-й тур РПЛ
Каманцев заявил, что Казарцев судил в матче «Спартак» — «Динамо» Мх неидеально
Судьи исказили протокол матча «Динамо» и «Балтика», но никак не наказаны
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2
 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3
 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
4
 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
5
 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6
 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
7
 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8
 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9
 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
10
 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
11
 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12
 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
13
 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14
 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15
 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16
 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 16 1 6
Йонуц Неделчару
Йонуц Неделчару

Акрон

 17 1 4
Вся статистика

