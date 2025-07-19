«Акрон» — «Крылья Советов»: тольяттинцы выигрывают после первого тайма

«Акрон» после первого тайма дома обыгрывает «Крылья Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.

В конце первого тайма счет открыл защитник тольяттинцев Йонуц Неделчару.