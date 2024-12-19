Представитель Радиковского: «Сложно прокомментировать информацию об игре на ставках. Достоверных сведений у меня нет»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Дмитрия Радиковского, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможной игре форварда на ставках.

Ранее в Telegram-канале «Нежурналист Иванов» появился пост, в котором автор намекнул, что увлечение ставками влияет на карьеру игрока.

«Сложно прокомментировать информацию о ставках. Достоверных сведений у меня по этому поводу нет. Информация эта пока неподтвержденная. Часто выходит информация, которая может быть додуманной. Не хочу никого обвинять. К сожалению, появляется информация — непроверенная, но кликабельная. Игра на ставках — серьезное нарушение для футболиста. Радиковский парень молодой, но он понимает, чем это может закончиться. Если разговоры пошли, то руководству клуба и его представителям нужно обратить внимание, разобраться», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт 19-летнего Радиковского с железнодорожниками рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.