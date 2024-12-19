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Сегодня, 17:47

Источник: Кагигао из «Галатасарая» станет новым спортивным директором «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао в ближайшее время займет пост спортивного директора «Спартака», сообщает Gala Haber.

По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«СЭ» сообщал о возможном назначении Кагигао в «Спартак» 10 декабря. Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого он был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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