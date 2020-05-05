Представитель объединения болельщиков «Локо» прокомментировал ответ Кикнадзе на заявление фан-движения

Один из лидеров самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов прокомментировал «СЭ» заявление фан-движения клуба, а также ответ гендиректора Василия Кикнадзе.

— В своем обращении мы подчеркнули, что не выставляем оценок руководству и не задаем никаких вопросов. Соответственно, не ждали ответов. Единственный ответ клуба, который для нас актуален — это объявление о продлении соглашения с Юрием Семиным. Ну, как вариант, еще можно сказать так: «Ребята, все в порядке, не переживайте, мы начинаем переговоры с Семиным, о новом контракте скоро сообщим». А в появившемся заявлении от руководства я лично ничего нового не увидел. Не знаю, зачем оно было нужно.

— Как родилось ваше обращение?

— Мы не планировали его писать, долго молчали. Потому что не сомневались, что все в порядке. Что всем очевидно, чего главный тренер добился за все время в «Локо», и в последние годы, в частности. Перед глазами турнирная таблица текущего чемпионата.

Точка зрения болельщиков отлично известна. Однако к нашему удивлению разговоров о переговорах с потенциальными кандидатами с каждым днем все больше и больше. Уже называются сроки и суммы контракта специалистов из-за рубежа. А клуб на это никак не реагирует. Нет четких ответов, кроме не очень понятных отшучиваний председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. Что ж, если кому-то еще что-то оставалось непонятным, то мы решили обозначить свою позицию более явным образом.

— Вы говорите о молчании клуба. Но ведь Кикнадзе заявлял: пройдет заседание совета директоров, на котором рассмотрят несколько кандидатур, включая Семина.

— Да, это сказано зимой. Прозвучало странновато. Это так решили поддержать тренера, который вместе с командой борется за выход в Лигу чемпионов? Но тогда особо и слухов никаких не ходило. Сейчас же появилась конкретика, называется главный претендент (Марко Николич. — Прим. К.А.), говорится, какой с ним заключат договор. История разогрета извне, но менеджмент «Локомотива» не реагирует. Отреагировали только болельщики.

— Ваше заявление составлено подчеркнуто вежливо, в нем нет агрессии и ультиматумов. Как бы вы охарактеризовали отношения фан-движения с нынешним руководством «Локо»?

— Как сдержанные. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Крылова