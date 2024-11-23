«Спартак» примет «Локомотив» в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Игра на «Лукойл Арене» начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире дерби Москвы покажут канал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Встреча команд в первом круге прошла в сентябре и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1. В первой половине чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков, а «Локомотив» — 34.