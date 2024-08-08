Представитель экс-игрока «Челси» Балло подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту

Представитель полузащитника «Вольфсберга» Тьерно Балло Петер Хюемерлехнер ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Локомотива» к футболисту.

«Мы можем подтвердить интерес к игроку со стороны «Локомотива», как и со стороны нескольких других клубов, которые хотят его подписать. У Тьерно действующий контракт до июля 2025 года, и, как мы понимаем, на данный момент «Вольфсберг» не хочет его продавать, хотя до конца контракта и осталось всего 11 месяцев. Трансферное окно еще открыто, никогда не знаешь, что может произойти в футболе», — сказал Хюемерлехнер «СЭ».

В нынешнем сезоне Балло успел провести 2 матча за австрийский клуб, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.