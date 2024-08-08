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Сегодня, 15:10

Агент Актюркоглу назвал чушью новость о согласовании контракта футболиста со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила рассказал «СЭ» о ситуации с возможным переходом своего клиента в «Спартак».

— Правда ли, что Керем согласовал контракт со «Спартаком»?

— Нет, это чушь, — сказал Д'Авила «СЭ».

Ранее о согласовании контракта Актюркоглу со «Спартаком» сообщило турецкое издание Istiklal Gazetesi.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 - : -
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Локомотив – Динамо Мх
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Зенит – Динамо
 - : -
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 - : -
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 - : -
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