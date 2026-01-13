Источник: экс-хавбека «Наполи» и «Тоттенхэма» Ндомбеле предложили клубам РПЛ

Полузащитника «Ниццы» Танги Ндомбеле предложили российским клубам, сообщает Legalbet. Его контракт с командой истекает летом 2026-го.

Также 29-летним французом интересуются команды из Саудовской Аравии, Китая и ОАЭ. Однако Ндомбеле хочет продолжить карьеру в Европе. Он считает РПЛ более конкурентной лиго с развитой инфраструктурой. Игрок хочет зарабатывать в России от 1,5 до 2 миллионов евро в год.

Ндомбеле играет за «Ниццу» с 2024 года. Ранее он выступал в «Галатасарае», «Наполи», «Лионе», «Тоттенхэме» и «Амьене». За сборную Франции он провел 7 матчей.

В сезоне-2025/26 на счету хавбека 6 матчей.