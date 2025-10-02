Представитель Баринова о переговорах с «Локомотивом»: «Надо встретиться, обменяться информацией»

Владимир Кузьмичев, представитель капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора московского клуба.

Ранее Дмитрий Ульянов заявил «СЭ», что второй раунд переговоров по контракту Дмитрия Баринова пройдет на следующей неделе.

«Возможно, «Локомотив» сообщит о новом раунде. Может, что-то запланировали. Будем надеяться. Надо встретиться, обменяться информацией», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Действующий контракт 29-летнего хавбека с клубом истекает летом 2026 года.