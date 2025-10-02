Футбол
Сегодня, 14:31

Названы составы команд на прощальный матч Глушакова 11 октября

Павел Лопатко

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил участников своего прощального матча, который пройдет 11 октября на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

В матче встретятся звезды и бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков ранее сообщил, что сыграет по одному тайму за каждую из команд.

Составы команд — участниц прощального матча Дениса Глушакова

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Ребров, Ещенко, Кудряшов, Шишкин, Кутепов, Онопко, Баженов, Головской, Макеев

«Локомотив»: Овчинников, Гильерме, Сенников, Игнатьев, Янбаев, Тарасов, Гуренко, Маминов, Лоськов, Динияр Билялетдинов, Сычев, Пименов, Джанашия, Бурлак, Оганесян, Пашинин

Источник: Telegram-канал Дениса Глушакова
Денис Глушаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
