Названы составы команд на прощальный матч Глушакова 11 октября

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил участников своего прощального матча, который пройдет 11 октября на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

В матче встретятся звезды и бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков ранее сообщил, что сыграет по одному тайму за каждую из команд.

Составы команд — участниц прощального матча Дениса Глушакова

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Ребров, Ещенко, Кудряшов, Шишкин, Кутепов, Онопко, Баженов, Головской, Макеев

«Локомотив»: Овчинников, Гильерме, Сенников, Игнатьев, Янбаев, Тарасов, Гуренко, Маминов, Лоськов, Динияр Билялетдинов, Сычев, Пименов, Джанашия, Бурлак, Оганесян, Пашинин