Агент Ракова о восстановлении игрока: «Все идет по графику, без осложнений»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Все идет по графику. На сегодняшний день осложнений нет. Наверное, к концу этой недели или к началу следующей Вадим сможет приступить к тренировкам. Но точнее можно сказать после всех обследований. У Вадима есть программа, которую ему подготовили доктора, пока он занимается по ней», — сказал Кузьмичев «СЭ».

20-летний Раков получил травму пятой плюсневой кости в расположении молодежной сборной России.

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 8 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.