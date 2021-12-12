Игорь Семшов: «ВАР смотрел, и если пенальти были, то назначены по делу»

Тренер «Химок» Игорь Семшов дал комментарий после матча с 18-го тура Тинькофф РПЛ «Ахматом» (1:4).

— Ни один матч в чемпионате России легким назвать нельзя. Любая команда борется за очки: в верхней части таблицы — за высокие места, в нижней — за спасительные. Конечно, индивидуальные ошибки повлияли на результат матча, потому что три пенальти любого футболиста, любую команду сбивают с ритма. Наша команда сейчас находится в не самом хорошем психологическом состоянии, потому что результаты и место в таблице не вселяют оптимизма. Тем не менее, к ребятам претензий нет, они как могли, так и старались в этом матче. Будет большой перерыв, нужно сделать выводы, для того чтобы выкарабкаться из сложившейся ситуации.

— Исход матча решили три пенальти. У вас есть вопросы по назначенным одиннадцатиметровым?

— Мы их еще не просматривали. Думаю, ВАР смотрел, и если пенальти были, то назначены по делу.

— Большие кадровые потери не позволили «Химкам» рассчитывать на оптимальный стартовый состав. Тем не менее, после перерыва команда перешла на игру в четыре защитника. Не думали начать матч в таком сочетании?

— Любая команда имеет определенные тактические наработки. Мы всегда играли в три центральных защитника, поэтому исходили из ситуации и футболистов, которые у нас есть.

Ситуация заставляла нас рисковать, когда мы переходили на игру в четыре защитника — счет уже был 2:0. По большому счету, мы перешли на эту схему уже в предыдущем матче. В любом случае, нужно выходить и выполнять все требования главного тренера, поэтому нет смысла говорить, по какой схеме играет команда, она играет 10 на 10.

— Максим Жумабеков сегодня дебютировал в премьер-лиге в составе «Химок». Можете оценить его дебют?

— Начнем с того, что он хорошо тренировался с основным составом и заслужил выход в сегодняшнем матчем своим отношением к делу, когда большая группа игроков не принимала участие. Он играл активно, не боялся брать инициативу на себя, когда у него был мяч. Его — с дебютом и чтобы дальше прогрессировал!

— Длинный перерыв пойдет на пользу «Химкам»?

— В данный момент, безусловно, да. Нужно проанализировать проделанную работу всем: футболистам, тренерскому штабу, руководству, что делать дальше, чтобы исправить ситуацию, в которой наша команда сейчас находится.