Председатель совета директоров «Уфы» рассказал о новых изменениях в тренерском штабе

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что в тренерский штаб Рашида Рахимова войдут еще два новых специалиста.

«Будут два специалиста-европейца: один — по тактике, другой — по физподготовке, - сказал Мурзагулов в интервью клубному YouTube-каналу. — У нас эти направления чуть провисали. И очень хорошо, что Рашид Рахимов понимает, что на все его одного не хватит.

Сейчас решаются визовые вопросы. Но они уже дистанционно команду изучают и дают свои рекомендации».