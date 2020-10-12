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Председатель совета директоров «Уфы» рассказал о новых изменениях в тренерском штабе

13:06
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что в тренерский штаб Рашида Рахимова войдут еще два новых специалиста.

«Будут два специалиста-европейца: один — по тактике, другой — по физподготовке, - сказал Мурзагулов в интервью клубному YouTube-каналу. — У нас эти направления чуть провисали. И очень хорошо, что Рашид Рахимов понимает, что на все его одного не хватит.

Сейчас решаются визовые вопросы. Но они уже дистанционно команду изучают и дают свои рекомендации».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCmUHkbMOVk40Hc2jfi51uig

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