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Сегодня, 18:00

Нагорных о Глушенкове: «Условия «Зенита» значительно выше тех, что может предложить «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

— Был ли у «Локомотива» шанс сохранить Максима Глушенкова?

— Безусловно, шанс был, если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом. Условия, которые предложил «Зенит», значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия. В этом плане он выбрал «Зенит» для дальнейшей работы. Хочется пожелать ему успехов в новом клубе, продолжать дальше развиваться так же, как это было в «Локомотиве». Сегодня в «Локомотиве» созданы все условия для развития талантливых футболистов.

— Верно ли я понимаю, что «Локомотив» действительно давал новый контракт Глушенкову?

— Мне бы не хотелось вдаваться в детали. Клуб сработал, сделал все, что мог сделать в данных условиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» проводил переговоры с Глушенковым на предмет нового контракта, в котором предусматривалось повышение заработной платы и увеличение выкупной стоимости.

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с игроком по схеме «4+1».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

Максим Глушенков. Глушенков — в «Зените». Большая закупка чемпиона продолжается

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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