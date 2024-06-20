«Зенит» и «Краснодар» договорились о переходе Волкова

Защитник «Краснодара» Сергей Волков близок к переходу в «Зенит», сообщает Sport24.

По сведениям источника, в ближайшее время 21-летний россиянин прибудет в Петербург, где пройдет медосмотр.

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей, в которых сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.