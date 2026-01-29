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29 января, 11:17

Зырянов: «Джон — сильный футболист. «Зенит» доволен этим трансфером»

Алина Савинова

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос об ожиданиях от трансфера бразильского футболиста Джона Джона, который стал вторым новичком петербургского клуба этой зимой.

«Это касается всех трансферов «Зенита» на вход: ожидаем от этих игроков классного футбола. Джон Джон — сильный футболист, мы хотели забрать его еще летом, но футбольный клуб «Брагантино» тогда сказал нам, чтобы мы приходили зимой, что мы и сделали», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Зырянова.

Он также отметил прогресс 23-летнего игрока за последние полгода.

«Все это время мы наблюдали за ним, и за эти полгода он стал еще сильнее — забил много мячей и отдал много передач. Наверное, это связано с тем, что он очень хотел попасть в нашу команду и проявлял себя очень активно. Мы довольны этим трансфером, тем, что все удалось совершить. За некоторыми исключениями, все прошло идеально», — добавил Зырянов.

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«Зенит» объявил о трансфере Джона из «Брагантино» 29 января. Бразилец подписал контракт до конца сезона-2030/31. В этом сезоне за «Брагантино» он провел 76 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 14 результативных передач. Ранее футболист также выступал за «Палмейрас».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Константин Зырянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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