Зырянов — об опоздании Вендела на сборы «Зенита»: «От таких поступков страдает вся команда»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил итоги первого зимнего сбора команды в Дохе (Катар).

«Я приехал в последние три дня, а футболисты даже не устали — тренировались с улыбками (смеется). В заключительном товарищеском матче обыграли китайскую команду повторно, с крупным счетом. Видно, что ребята тренируются и играют с большим желанием», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Зырянова.

Также он прокомментировал ситуацию с полузащитником Венделом, который приехал не вовремя на сборы.

«Он приехал не вовремя уже не в первый раз. Комментарий здесь короткий: футбол — коллективный вид спорта, и от таких поступков страдает не только Вендел, но и вся команда. К нему были применены серьезные санкции, он будет оштрафован. Приказ об этом вышел, Вендел его подписал, он со всем согласен», — добавил Зырянов.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.