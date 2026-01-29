Зырянов заявил, что Педро заслужил продление контракта с «Зенитом»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил новое соглашение с полузащитником команды Педро.

19-летний бразилец продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2029/30. Его предыдущее соглашение было рассчитано до 2028 года.

«Педро — игрок, который приехал в достаточно юном возрасте в нашу команду, помог «Зениту» стать чемпионом и в целом своей игрой заслужил продление контракта. Считаю, что новое соглашение — очень хороший ход с нашей стороны», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Зырянова.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Всего на его счету 11 забитых мячей и 11 голевых передач в 76 играх за питерцев.