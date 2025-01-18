Медведев — о возможном переходе Энрике в «Зенит»: «Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике.

— Издание Globo сообщает, что «Зенит» близок к подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро. Сумма очень большая для российского рынка. Действительно ли это так?

— Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам, — сказал Медведев «СЭ».

Сообщалось, что помимо «Зенита» в борьбе за Энрике участвуют также «Фиорентина» и клуб из Англии.

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний бразилец забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 35 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.