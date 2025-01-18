Агент Тюкавина — о состоянии игрока: «Он с командой. День — два, все будет нормально»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Константин улетел, он с командой. Врачи будут за ним смотреть, наблюдать за всеми нюансами. У «Динамо» хороший медицинский штаб — день, два, все будет нормально», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее «Динамо» сообщило, что Тюкавин начнет сбор по индивидуальной программе.

22-летний футболиств этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.