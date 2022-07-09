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Митрофанов — о Fan ID: «Постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков»

Максим Митрофанов поделился мнением о введении системы Fan ID
Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о введении системы Fan ID.

— Не боитесь, что на трибунах будет очень тихо со следующего сезона?

— Мы надеемся, что те незначительные недостатки, которые сейчас, к сожалению, присутствуют, в первые дни работы системы с точки зрения оформления документов, они, мы уверены, точно будут преодолены. Поэтому постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков. Когда она станет действительно удобной, надеюсь, что какие бы то ни было бойкоты отойдут на второй план, а на первое выйдут футбол и спорт.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Онс Жабер

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17%

1.69

П1

15%

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Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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