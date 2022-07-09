Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о введении системы Fan ID.

— Не боитесь, что на трибунах будет очень тихо со следующего сезона?

— Мы надеемся, что те незначительные недостатки, которые сейчас, к сожалению, присутствуют, в первые дни работы системы с точки зрения оформления документов, они, мы уверены, точно будут преодолены. Поэтому постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков. Когда она станет действительно удобной, надеюсь, что какие бы то ни было бойкоты отойдут на второй план, а на первое выйдут футбол и спорт.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на Госуслугах. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.