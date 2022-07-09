Широков назвал себя гением

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков после матча легенд на «Петровском» в разговоре с «СЭ» вспомнил свою культовую фразу.

— После ретро матча надо вспомнить одну из ваших культовых фраз из микст-зоны.

— Их так много было, что я уже не вспомню.

— Было про колхоз.

— Была фраза, что я гений.

— Сегодня опять?

— А то! Нет что ли?

В матче легенд между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) Широков отметился голом за петербургскую команду.