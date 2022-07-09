Широков назвал себя гением
Экс-футболист «Зенита» Роман Широков после матча легенд на «Петровском» в разговоре с «СЭ» вспомнил свою культовую фразу.
— После ретро матча надо вспомнить одну из ваших культовых фраз из микст-зоны.
— Их так много было, что я уже не вспомню.
— Было про колхоз.
— Была фраза, что я гений.
— Сегодня опять?
— А то! Нет что ли?
В матче легенд между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) Широков отметился голом за петербургскую команду.
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|
ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
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|20:00
|
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