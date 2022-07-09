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Сегодня, 10:23

Широков назвал себя гением

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков после матча легенд на «Петровском» в разговоре с «СЭ» вспомнил свою культовую фразу.

— После ретро матча надо вспомнить одну из ваших культовых фраз из микст-зоны.

— Их так много было, что я уже не вспомню.

— Было про колхоз.

— Была фраза, что я гений.

— Сегодня опять?

— А то! Нет что ли?

В матче легенд между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) Широков отметился голом за петербургскую команду.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Роман Широков
ФК Зенит
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1
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