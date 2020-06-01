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Правительство поручило регионам начать подготовку к возобновлению РПЛ

15:12
РПЛ возобновится 21 июня. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ возобновится 21 июня. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ» главам субъектов РФ поступило распоряжение, подписанное заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, в котором поручается принять меры по возобновлению проведения матчей чемпионата России по футболу и тренировочного процесса. Такое решение ранее принял премьер-министр Михаил Мишустин. (Дмитрий Зеленов)

Роспотребнадзор согласовал разработанный РФС и РПЛ регламент возобновления тренировок и проведения матчей в чемпионате. Важное изменение: на игры разрешено пускать зрителей, их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона.

Ключевые даты и параметры:
— возобновление чемпионата — в конце недели с воскресеньем, 21 июня
— проведение туров в несколько дней, в выходные и посередине недели
— последний, 30-й тур РПЛ — в среду, 22 июля
— финал Кубка — в субботу, 25 июля

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