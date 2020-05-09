«Пранделли был конкурентом Семина и Бердыева за пост главного тренера «Локо» в 2016 году». Об этом рассказал экс-советник президента клуба

Бывший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман рассказал в интервью «СЭ», что знаменитый итальянский тренер Чезаре Пранделли был конкурентом Юрия Семина и Курбана Бердыева в борьбе за пост главного тренера «Локо» летом 2016 года.

— То, что Белозеров утверждал приход Юрия Павловича в «Локомотив» в 2016 году, — безусловно, — сказал Гоберман. — В это время я уже был в клубе и могу об этом судить. Кандидата было три — помимо Семина, Курбан Бердыев и Чезаре Пранделли, который тогда был без работы. Кандидатуру Семина предлагал Геркус. Выбирал Белозеров. Ему носили презентации, ему говорились слова о плюсах, минусах. (Игорь Рабинер)

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